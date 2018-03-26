Лавров сыграл в футбол с ветеранами «Спартака»

Ветераны футбольного клуба «Спартак» провели в российской столице товарищеский матч с командой «Бриз» (МЧС). Игра была приурочена ко дню рождения главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщается на сайте красно-белых, российский министр иностранных дел, который является давним и преданным поклонником московского «Спартака», сыграл по тайму за обе команды: в первом тайме за «Бриз», во втором – за «Спартак».

Встреча, которая была организована Гурамом Аджоевым, выступавшим за «Спартак» в 1984-1985 годах, закончилась с ничейным результатом (5:5).

Один мяч за «Спартак» забил глава российского МИД, еще по разу отличились Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин и Валерий Кечинов.

За красно-белых также играли Руслан Нигматуллин, Валерий Зенков, Сергей Шавло, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.

Ветераны «Спартака» тепло поздравили Сергея Лаврова с днем рождения и вручили подарки, в том числе футболку с 68-м номером, под которой глава внешнеполитического ведомства и играл за красно-белых.