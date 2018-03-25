Полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму колена

Сборная России, возможно, лишилась еще одного игрока перед чемпионатом мира по футболу. У полузащитника национальной команды и московского «Спартака» Романа Зобнина диагностирована травма колена.

«У Романа Зобнина по результатам выполненного исследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава», – говорится в аккаунте сборной России в Twitter.

В связи с этим игрок не отправится со сборной в Санкт-Петербург, где 27 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Франции.

«Футболист остается в Москве и отправляется в расположение клуба. Тактика лечения будет определена медицинским штабом "Спартака"», – добавили в сборной.

Два дня назад, 23 марта, сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 0:3. Роман Зобнин провел на поле 85 минут.