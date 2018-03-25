Фантастический гол в девятку оформила звезда сборной Чили в матче со шведами

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль забил невероятный по красоте гол с лету под самую перекладину в товарищеском матче со сборной Швеции.

На 22-й минуте после навеса с углового игрок шведской сборной головой отбил мяч за линию штрафной, но на радость чилийцам именно там оказался Видаль, который после отскока снаряда от газона буквально кончиком бутсы поймал мяч и касанием забил его точно в девятку ворот Кристоффера Нордфельдта.

Правда, шведы почти сразу сравняли счет. Уже на 23-й минуте отличился Ула Тойвонен. Чилийцам удалось вырвать победу уже в добавленное к матчу время, гол забил нападающий Маркос Боладос.