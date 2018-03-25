Российский пилот Сергей Сироткин сошел с трассы «Формулы-1»
Причиной досрочного завершения гонки стали проблемы с тормозной системой на болиде россиянина.
Фото: Thomas Melzer imago sportfotodienst / Globallookpress
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин вынужден был сойти на первой дебютной гонке сезона Гран-при в Австралии из-за проблем с тормозами на его болиде.
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в гонке. Второе место занял действующий чемпион мира, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. На третьем месте оказался партнер Феттеля по команде Кими Райкконен.
22-летний Сергей Сироткин дебютирует в «Формуле-1» в этом сезоне. В январе 2018 года он подписал однолетний контракт с командой «Уильямс».