Костя Цзю перенес инфаркт

Российский боксер Костя Цзю недавно перенес инфаркт, после чего ему провели операцию на сосудах сердца. Об этом сам спортсмен рассказал в эфире «Первого канала».

По словам Цзю, он вернулся к тренировкам после небольшого перерыва, и начал чувствовать себя плохо. Он не мог понять, что с ним происходит, а однажды утром и вовсе упал в обморок.

«Утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина», - сказал боксер, отметив, что именно из-за высокого уровня холестерина у него образовался тромб.

Цзю экстренно госпитализировали и на следующий день провели операцию. В настоящее время спортсмен чувствует себя нормально.