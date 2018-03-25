Хорватский футболист умер прямо во время матча

Во время матча Хорватской национальной лиги после удара в грудь мячом умер 25-летний футболист Бруно Бобан. Об этом сообщили на странице клуба «Марсония», за который он выступал, в Facebook.

Трагедия произошла на 15-й минуте встречи против «Славонии». После попадания мяча Бобану стало плохо, партнеры по команде и подоспевшие медики спасти спортсмена не смогли.

«Все игроки "Марсонии", руководство и сотрудники выражают глубочайшее сочувствие семье Бобана за эту невосполнимую потерю», - написали на странице клуба.

Причина смерти футболиста пока не оглашается.