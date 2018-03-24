Фигурист Михаил Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане

Россиянин Михаил Коляда выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию, проходящем в Милане. По итогам короткой и произвольной программ он получил от судей 272,72 балла.

Чемпионом мира стал американец Нэтан Чен, набравший 321,40 балла. Серебро у японца Шомы Уно – 273,77 балла.

Еще один представитель российской сборной, Дмитрий Алиев, получил 252,30 балла и стал седьмым в итоговой таблице.

Коляда принес сборной России первую медаль в мужском фигурном катании с 2011 года.

В женском фигурном катании на ЧМ в Милане россияне остались без наград. Считавшаясь после триумфа на Олимпиаде в Пхенчхане фавориткой турнира Алина Загитова, к сожалению, несколько раз упала во время произвольной программы и заняла лишь пятое место.

Один из тренеров Загитовой, Даниил Глейхенгауз, объяснил неудачу юной фигуристки тем, что она не справилась с волнением.

«Все-таки не будем забывать, что ей 15 и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, не справилась с нервами. Проанализируем и будем работать. Станет сильней», – сказал он.