Выросла: Тарасова объяснила причины проигрыша Загитовой

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате мира в Милане.

«С момента Олимпийских игр она выросла на три сантиметра. Она этого не понимает, но никакого пубертата нет — просто нужно поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за ростом и теряется координация», - сказала тренер.

Она подчеркнула, что Загитова «потрясающе провела разминку», поэтому была готова к чемпионату. Однако спортсменка «не привыкла падать».

«У нас в сборной говорят: Алинку разбуди ночью, привези в другой город, она наденет коньки и будет прыгать-прыгать-прыгать и всех перепрыгает», - добавила Тарасова.

Ранее один из тренеров российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление своей подопечной на Чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. По его словам, девушке всего 15 лет и этот чемпионат мира стал для нее дебютным, поэтому фигуристка не справилась с нервами. Во время произвольной программы на ЧМ-2018 Загитова трижды упала и осталась без медали.