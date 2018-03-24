Петербург поборется за право проведения летней Олимпиады

Власти Санкт-Петербурга намерены подать заявку на проведение в городе летних Олимпийских игр в 2032 или 2036 году. Об этом заявил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, сообщает ТАСС.

«Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города — кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов», - заявил Полтавченко.

Под «территориальным ресурсом» губернатор подразумевал определенный участок земли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В данным момент решается, как будет использована данная территория. Несколько депутатов предлагали построить там океанографический центр, однако Полтавченко склонен считать, что земля подойдет для спортивных объектов.

Губернатор Санкт-Петербурга не впервые упоминает о том, что его город способен принимать крупнейшие спортивные состязания в мире. В частности, в 2014 году он заявил, что Петербург уже располагает 70% всей необходимой для Олимпиады инфраструктуры.