Проанализируем и она станет сильней – тренер Загитовой прокомментировал ее выступление на ЧМ

Один из тренеров российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление своей подопечной на Чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Комментарий размещен на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

Глейхенгауз извинился перед болельщиками за неудачный прокат Алины Загитовой, но напомнил, что девушке всего 15 лет и этот чемпионат мира стал для нее дебютным. В произвольной программе фигуристка не справилась с нервами. Тренер подчеркнул, что опыт будет проанализирован и в конечном итоге пойдет спортсменке на пользу.

«Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Станет сильней», - сказал Глейхенгауз.

После олимпийского триумфа в Пхенчхане Алина Загитова считалась главной претенденткой на золото Чемпионата мира. Она имела все шансы забрать медаль, однако в последнем прокате во время произвольной программы неожиданно допустила несколько падений, в результате заняв пятое место. Другая российская фигуристка, Мария Сотскова, заняла восьмое место.