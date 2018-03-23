Черчесов объяснил, почему Россия проиграла Бразилии с разгромным счетом

Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов дал оценку состоявшему матчу с Бразилией, который российские футболисты проиграли со счетом 3:0. Об этом сообщает ТАСС.

Тренер отметил, что главной причиной проигрыша стала упущенная инициатива. Российские игроки на замену были готовы выйти на поле буквально за тридцать секунд до каждого гола, но тренер не успевал их выпустить.

«Буквально за тридцать секунд до каждого гола у нас уже стоял игрок на замену. Уже чувствовал, что соперник перехватывает инициативу, но не успевали выпускать свежих игроков. Инициативу в таких матчах отдавать нельзя», - констатировал Черчесов.

Неудачная для россиян игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве 23 марта. Первый опасный момент команда Бразилии создала на четвертой минуте, а первый гол в ворота сборной РФ забила после перерыва. Вратарь команды России Игорь Акинфеев несколько раз спасал ворота, однако не смог исправить ситуации.