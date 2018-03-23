Самый нелепый автогол в истории хоккея забит в матче НХЛ

Уникальный по своей нелепости автогол был забит в матче НХЛ между командами Carolina Hurricanes и Arizona Coyotes 23 марта. Инцидент произошел, когда до окончания первого периода оставалось чуть больше 11 минут. После вбрасывания защитник «Аризонских койотов» Алекс Голигоски послал шайбу в зону соперника, а вратарь каролинцев Кэм Уорд выкатился из ворот, чтобы ее забрать ее.

В этот момент шайба исчезла, но позже один из судей обнаружил, что она застряла в коньке Уорда, которым он и «занес» шайбу в свои ворота.