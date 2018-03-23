WADA обнаружило еще 60 допинговых «нарушителей» среди российских атлетов

Больше 60 «нарушений» антидопинговых правил со стороны российских спортсменов обнаружило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщил интернет-портал insidethegames со ссылкой на руководителя отдела расследований агентства Гюнтера Юнгера.

«Речь идет о 60 случаях. Мы предоставили всю информацию международным федерациям, которым теперь предстоит рассмотреть ее и, возможно, начать собственное расследование. Мы будем следить за каждым делом. Может возникнуть проблема в юридической плоскости, поскольку из-за нарушения порядка хранения у нас нет оригинальных проб, только копии. Но мы считаем, что эта информация достаточно серьезная. В федерациях должны проделать определенную работу, иначе мы обратимся в международный спортивный арбитраж», – заявил Юнгер.

В настоящее время WADA продолжает анализировать данные Московской антидопинговой лаборатории по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. Также в антидопинговом агентстве появилась новая информация по стероидным профилям.