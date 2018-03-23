Российская гимнастка Мельникова завоевала золото на этапе Кубка мира

Российская гимнастка Анастасия Мельникова стала первой в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедшем в Бирмингеме. Об этом сообщил ТАСС.

По итогам выполнения четырех упражнений Мельникова набрала 54,465 балла, оставив позади американку Маргзетту Фрейзер с 53,932 балла. На третьем месте оказалась британская гимнастка Элис Кинселла, у нее только 53,099 балла.

Семнадцатилетняя Ангелина Мельникова является призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командных упражнениях. Также у нее в активе две золотые медали чемпионатов Европы.