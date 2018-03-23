Фаната «Барселоны» вывел из комы гимн «Севильи»

Болельщик «Барселоны» пришел в сознание спустя две с лишним недели комы, после того как его родственники спели гимн футбольного клуба «Севилья». Об этом сообщил интернет-портал besoccer.com. Двадцатиоднолетний Франсеск Перальта получил травму головы, столкнувшись с соперником во время игры в футбол. У молодого человека начались конвульсии, а позже он впал в кому.

Спустя 17 дней после случившегося, когда Перальту в больнице навещали родственники, его мать начала исполнять гимн футбольного клуба «Севилья». К ней присоединилась сестра пострадавшего, а затем и его отец. В этот момент Перальта открыл глаза.

Позже испанец признался, что при всей любви к «Барселоне» гимн «Севильи» нравится ему больше. Он также заявил, что продолжит играть в футбол.