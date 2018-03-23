ЦСКА и «Йокерит» установили рекорд по продолжительности матча в КХЛ

Финский «Йокерит» из Хельсинки победил столичный ЦСКА в матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), счет - 2:1. Основное время завершилось вничью - 1:1.

Последнюю шайбу удалось забросить только в пятом овертайме, победил «Йокерит». В составе клуба из Хельсинки отличились Брайан О'Нилл и Мика Ниеми. За ЦСКА шайбу забросил Кирилл Капризов.

Матч длился больше 142 минут, и стал самым длинным в десятилетней истории КХЛ.