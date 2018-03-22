«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Ибрагимовичем

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

На официальном сайте «МЮ» сообщается, что клуб благодарит форварда за «вклад в результаты команды с момента его прихода». Игрок в своем Instagram-аккаунте также выразил благодарность клубу, фанатам, партнерам по команде, тренерам.

Златан Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году после пяти лет работы во французском ПСЖ. На счету футболиста 29 голов и 10 результативных передач в 53 матчах.