Болельщикам матча Россия – Бразилия в Москве обеспечат бесплатный проезд

Двадцать восемь автобусов для перевозки болельщиков предстоящего матча Россия – Бразилия запустят власти Москвы. Об этом сообщило информационное агентство РИАМО со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента транспорта Дмитрия Пронина.

Товарищеская встреча начнется 23 марта в 19:00 на стадионе «Лужники».

«Прежде всего, покидание стадиона с трибун осуществляется тремя пешими путями. Мы дополнительно открыли южный вестибюль станции метро "Спортивная" и пустили бесплатные автобусы-шаттлы, которые идут до "Парка культуры" – их будет 28 штук», – цитирует агентство Пронина.

Чиновник добавил, что интервал между автобусами не превысит одной минуты.

По словам Пронина, будут также продлены пять маршрутов наземного транспорта от площади Новодевчьего монастыря до Хамовнического Вала. Всего планируется запустить 80 единиц автобусов.