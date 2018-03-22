Путин может сыграть в хоккей со сборной России

Президент РФ Владимир Путин может сыграть в хоккей с российской сборной после чемпионата мира, который состоится в Дании с 4 по 20 мая, сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Об этом пишет РИА Новости.

«Это, наверное, может быть в рамках Ночной лиги. Вообще, мы часто играем. В зависимости от возможности ребят. Они сейчас все в плей-офф (КХЛ), потом у них будет подготовка к чемпионату мира. Я думаю, после», – сказал Фетисов.

Напомним, после награждения олимпийских призеров и победителей 28 февраля в Кремле российские хоккеисты пригласили Путина провести с ними игру. На что глава государства ответил согласием.