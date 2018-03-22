Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»

Полузащитник немецкого клуба «Зандхаузен» Мануэль Штифлер отметился фантастическим ударом в матче 27-го тура второго дивизиона страны в игре против «Бохума».

На 18-й минуте игры Штифлер завершил атаку своей команды невероятным по зрелищности «ударом скорпиона». Хавбек после навеса в штрафную, несмотря на то что находился полубоком к воротам, за секунду «сложился» и пяткой через себя забил гол.

К сожалению, несмотря на столь впечатляющее начало матча, в итоге «Зандхаузен» уступил противнику со счетом 2:3.