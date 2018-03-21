FIFA: поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества

Россия сможет подготовить на стадионах ЧМ-2018 поля наивысшего качества, заявил журналистам в среду, 21 марта, директор департамента по проведению соревнований и мероприятий FIFA Колин Смит.

«Мы в тесном сотрудничестве с местными администрациями и оргкомитетом, поэтому уверены, что сможем предоставить наивысшее качество полей», – цитирует Смита ТАСС.

Спортивный чиновник отметил, что проектирование, использование и обслуживание футбольных полей в России имеет свою специфику, связанную с климатом, однако FIFA готова добавить свои соображения и технический опыт.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 12 стадионов в 11 городах.