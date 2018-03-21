Допинг-офицер сорвал тренировку сборной России перед матчем с Бразилией

Сборную России по футболу больше пяти часов проверяли на допинг. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.

Допинг-офицер прибыл в расположение сборной в 06:30 утра, а поскольку он был всего один, процедура затянулась. Двое игроков до сих пор проходят проверку, остальные все же выдвинулись на тренировку, но с огромным опозданием.

«Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе», – говорится в сообщении.

Послезавтра, 23 марта, в «Лужниках» сборной России предстоит сыграть сложный контрольный матч с пятикратными чемпионами мира – бразильцами.