Ах, какое блаженство: Роналду признался, что он совершенство

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду убежден, что он является лучшим футболистом в мире на данный момент. Об этом он заявил во время церемонии награждения – Роналду признали лучшим футболистом года в Португалии.

Как пишет AFP, форвард подчеркнул, что все должны стремиться к большему и верить, что они лучшие.

«Мы всегда должны верить, что мы — лучшие. Всем нужно думать о большем. Я всегда верю, что нет никого лучше меня, по крайней мере, на футбольном поле», — заявил Роналду.

По словам звездного футболиста, прошлый год для него стал «годом месты», так как форварду удалось победить в Лиге чемпионов, Суперкубке UEFA, клубном чемпионате мира, а также чемпионате и суперкубке Испании. Криштиану Роналду достался «Золотой мяч», а также титул лучшего игрока по версии Международной федерации футбола.

Кроме того, в конце 2017 года Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории. По его словам, еще не родился и игрок, который был бы лучше него. В ответ экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона попросил португальского спортсмена «не прикалываться».