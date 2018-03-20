Владимир Путин наградил паралимпийцев в Кремле

Паралимпийская сборная России встретилась в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Из Пхенчхана они привезли в Москву внушительный трофей - восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей. Это больше, чем привезли из Южной Кореи наши олимпийцы.

Президент России поздравил паралимпийцев с таким успехом, при этом подчеркнул, что их сборной пришлось выступать в усеченном составе.

«Искренне поздравляю вас, всех наших спортсменов с великолепным выступлением на XII зимних Паралимпийских играх. Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причём сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве – выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными», - сказал Владимир Путин.

Награждая спортсменов, Путин отметил силу духа и победный настрой российских паралимпийцев.

«Когда я сейчас награждал одного из участников, сказал и хочу повторить это вслух: как это вам удаётся? Конечно, и семьи, и тренеры, и специалисты – они играют большую роль, но всё-таки самое главное – это в вас самих, как вы сказали – в ваших сердцах, в душе, в таком настрое на победу. Хочу вас за это поблагодарить, поблагодарить и пожелать вам успехов. Они яркие, красивые, интересные, вызывают уважение и восхищение. Желаю вам новых побед», - сказал президент.

После официальной части спортсмены поделились своими переживаниями. Трехкратная паралимпийская чемпионка Екатерина Румянцева рассказала, о поддержке, которую она получала от своих товарищей на играх в Пхенчхане.

«Волнение всегда есть. Как удалось справиться на первом олимпийском старте? Тренер помог, ребята помогли, кого не допустили к соревнованиям. Писали - не волнуйся, все получится, ты можешь, ты сильная. Я успокоилась и просто делала свое дело», - рассказала она.

Паралимпийцы получили из рук президента ордена почета и медали за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Вместе с ними принимали поздравления все, кто работал на победу команды - тренеры, врачи и сервисмены. Владимир Путин также получил подарок от паралимпийцев - президенту вручили футболку.