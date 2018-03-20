В Польше решили бойкотировать ЧМ-2018

Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. об этом сообщил польский информационный портал RMF24 со ссылкой на главу президентской канцелярии Кшиштофа Щерского.

«Президент вчера принял решение не представлять Польшу на чемпионате мира в России», - заявил Щерский.

Ранее, 14 марта, решение о бойкоте Чемпионата мира по футболу было озвучено в правительстве Великобритании. Кабмин королевства увязал его с ситуацией вокруг бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и понизил уровень делегации, которая поедет в Россию.

Также в прессе появлялась информация о возможном бойкоте ЧМ-2018 со стороны Исландии.