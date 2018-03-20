Умер чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Юрий Шаталов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Легенды хоккея».

«Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб "Легенды хоккея" выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», – говорится в сообщении.

Шаталов дважды выигрывал чемпионат СССР в составе московских клубов ЦСКА и «Крылья Советов». В 1968, 1969 и 1974 годах становился обладателем кубка СССР. Участвовал в играх суперсерии СССР – Канада в 1972 и 1974 годах.

В последние годы Шаталов выступал в матчах для ветеранов за клуб «Легенды хоккея», входил в правление Ночной хоккейной лиги.