Футболисты сборной России представили новую гостевую форму

Новую гостевую форму представили игроки сборной России по футболу. Фотографии спортивной экипировки опубликованы в официальном аккаунте команды в Instagram. Футболка выполнена преимущественно в белом цвете с серыми вставками и синими линиями. На груди футболиста размещены герб России и логотип технического спонсора команды.

Новую экипировку представили футболисты сборной Алексей Миранчук, Антон Швец и Федор Смолов.

В марте сборная России по футболу проведет два контрольных матча в рамках подготовки к чемпионату мира. Двадцать третьего марта футболисты встретятся с бразильцами в «Лужниках», а 27 марта сыграют матч со сборной Франции в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира – 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная РФ сыграет в группе А против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.