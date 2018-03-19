Флойд Мейвезер станет бойцом ММА
Профессиональный боксер, не потерпевший ни одного поражения в карьере и завершивший ее победой над бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, решил попробовать себя в новом виде спорта.
Фото: Gene Blevins/ ZUMAPRESS.com/ Globallook
Известный американский боксер Флойд Мейвезер-младший заявил о своих планах получить лицензию бойца смешанных единоборств ММА. Об этом сам спортсмен рассказал новостному порталу TMZ.
«Всему нужно время. В конце концов, подадим заявку на получение лицензии и, надеюсь, сможем драться», – сказал Мейвезер.
Боксер добавил, что его подготовка к боям по правилам ММА может занять больше полугода.
Мейвезер за свою профессиональную карьеру провел 50 боев, причем во всех одержал победу. В августе 2017 года он победил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в поединке, который проходил по правилам бокса.