Флойд Мейвезер станет бойцом ММА

Известный американский боксер Флойд Мейвезер-младший заявил о своих планах получить лицензию бойца смешанных единоборств ММА. Об этом сам спортсмен рассказал новостному порталу TMZ.

«Всему нужно время. В конце концов, подадим заявку на получение лицензии и, надеюсь, сможем драться», – сказал Мейвезер.

Боксер добавил, что его подготовка к боям по правилам ММА может занять больше полугода.

Мейвезер за свою профессиональную карьеру провел 50 боев, причем во всех одержал победу. В августе 2017 года он победил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в поединке, который проходил по правилам бокса.