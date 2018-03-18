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Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Анастасия Евдокимова
17:13 18.03.2018
Домрачева допустила два промаха, но все равно смогла финишировать первой.
Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Фото: Jon Olav Nesvold ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Белоруска Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Осло. Домрачева допустила два промаха, но все равно смогла финишировать первой, сообщает «Спорт-экспресс».

Спортсменка преодолела дистанцию 10 километров за 30 минут 37,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

На втором месте оказалась Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьей стала американка Сьюзен Данкли (+29,5; 2).

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