Белоруска Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Осло. Домрачева допустила два промаха, но все равно смогла финишировать первой, сообщает «Спорт-экспресс».

Спортсменка преодолела дистанцию 10 километров за 30 минут 37,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

На втором месте оказалась Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьей стала американка Сьюзен Данкли (+29,5; 2).