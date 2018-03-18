Паралимпийские игры объявлены закрытыми

Зимние паралимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане официально объявлены закрытыми. Об этом на торжественной церемонии закрытия сообщил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Россия заняла второе место в итоговом медальном зачете Паралимпиады-2018.

Всего в результате соревнований сборной России удалось завоевать восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.