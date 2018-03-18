Сборная России заняла второе место на Паралимпиаде-2018

Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018, завершившейся в южнокорейском Пхенчхане.

В результате соревнований сборной России удалось завоевать восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Больше всего наград удалось завоевать российской спортсменке Михалине Лысовой – она принесла сборной России шесть медалей. На счету Екатерины Румянцевой и Анны Милениной по пять наград.

На первом месте оказалась сборная США с результатом 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Бронзу удалось завоевать канадским спортсменам – 8 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых медалей.

XII зимние Паралимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхенчхане 9 по 18 марта. Всего было разыграно 80 комплектов наград, сообщает «Интерфакс».