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Российский боец ММА Волков нокаутировал бразильца Вердума

Роман Захаров
03:15 18.03.2018
Для россиянина эта победа стала 30-й в карьере при шести поражениях.
Российский боец ММА Волков нокаутировал бразильца Вердума
Фото: Andy Rowland/imago sportfotodienst/Globallookpress

Российский боец, выступающий в смешенных единоборствах (ММА), Александр Волков одержал победу нокаутом в поединке против бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшего в Лондоне.

Бой начался с успешного тейкдауна в исполнении бразильца и последующие два раунда он контролировал Волкова в партере. Лишь с третьей пятиминутки Александр начал диктовать свои условия, перебивать соперника и в результате у Вердума появилось сильное рассечение над правым глазом.

Российский спортсмен начал наращивать обороты, стал больше бить и один из разменов в четвертом раунде стал заключительным: бразилец упал на канвас, после чего Волкову потребовалось еще два удара, чтобы рефери вмешался в происходящее и остановил бой, зафиксировав победу Александра нокаутом.

Для Волкова эта победа стала 30-й в карьере при шести поражения. 20 поединков российский боец завершил нокаутом.

Фабрисио Вердум является одним из наиболее известных бойцов ММА. Бразилец был чемпионом UFC. Он одерживал победы над такими известными бойцами, как Федор Емельяненко, Александр Емельяненко, Алистар Оверим, Кейн Веласкес и многими другими.

После поединка с Волковым на счету бразильца 23 победы и восемь поражений.

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