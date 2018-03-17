Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Четырехкратный призер Олимпийских игр в Пхенчхане россиянин Александр Большунов победил в масс-старте на очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Globallookpress
Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне
Россиянин завершил 15-километровую дистанцию за 36 минут 59,8 секунды, информирует «СЭ».
Вторым стал швед Калле Хальфварссон, третьим – итальянец Франческо Де Фабиани.
Еще один российский лыжник Алексей Червоткин занял пятое место.