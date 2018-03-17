Колосков назвал бредом заявление о допинг-программе на Олимпиаде-1980

Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова о том, что на Олимпиаде-1980 в Москве якобы действовала советская допинг-программа.

Вместе с тем Колосков отметил, что спортсмены употребляли исключительно натуральные продукты, в частности – мед и черную икру.

«А где во время Олимпиады-80 был сам Родченков? В школе учился? Ну чушь же полнейшую он несет! Вообще не стоит реагировать на его слова, глупость», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Родченков заявил норвежским и датским журналистам через своего адвоката, что на Олимпиаде 1980 года в Москве якобы существовала советская допинг-программа. Он также дал интервью BBC в маске и очках.