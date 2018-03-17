Видеоповторы впервые применят на ЧМ-2018 в России

Чемпионат мира в России станет первым, где футбольные судьи смогут обращаться к видеоповторам. FIFA утвердила это решение и внесла поправки в правила, сообщил президент организации Джанни Инфантино на заседании в Боготе.

Теперь, если у рефери возникнут сомнения по поводу игрового момента, он должен будет подать специальный сигнал, после чего в дело вступят видеоассистенты. Они рассмотрят повтор спорного эпизода со всех ракурсов, что позволит дать ответ главному арбитру.

Ранее сообщалось, что бойкотирующим ЧМ-2018 англичанам нашлась замена.