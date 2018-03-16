В Екатеринбурге стартует международный турнир по дзюдо «Большой шлем»

Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» пройдет в Екатеринбурге в эти выходные. В эти дни на площадке Дворца игровых видов спорта поборются за право быть лучшими более 300 спортсменов из 34 государств. Самая болшьшая сборная у России, за нашу страну будут выступать 56 атлетов. Жеребьевка прошла в эту пятницу, 16 марта.

Всего в 2018 году пять этапов серии «Большой шлем», первые два уже были в Париже и Дюссельдорфе. В ближайшие выходные пройдут соревнования в Екатеринбурге, а следующие два этапа состоятся в Абу-Даби и Токио.

В первый день состязаний 17 марта станут известны имена победителей и призеров в мужских категориях 60, 66 и 73 килограмма и в женских - 48, 52, 57 и 63 килограммов. Во второй день состязаний будут названы обладатели наград в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 килограммов - у дзюдоисток.