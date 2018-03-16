Финский игрок «Спартака» решил выступать за сборную России

Полузащитник московского «Спартака», 19-летний Сергей Еременко, выступавший за юношескую сборную Финляндии, принял решение в дальнейшем играть за сборную России.

«Сергей Еременко больше не будет представлять сборную Финляндии. Полузащитник заявил ассоциации, что в будущем хочет быть в составе российской команды. Если FIFA примет его заявку, игрок больше не наденет майку сборной Финляндии», — приводит сайт Футбольной ассоциации Финляндии слова тренера финских юношей до 19 лет Юхи Малинена.

Еременко перешел в московский клуб в феврале на правах аренды.

Он выступал в сборных Финляндии до 17-ти, 18-ти и 19-ти лет. Помимо этого, полузащитник играл за финский «Яро» и швейцарский «Базель».

19-летний спортсмен является младшим братом футболистов Романа и Алексея Еременко, выступавших за взрослую сборную Финляндии, а также российские ЦСКА, «Рубин» и «Сатурн».