ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Московский футбольный клуб ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с лондонским «Арсеналом».
Фото: Владимир Песня / РИА новости
В очередном раунде Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Арсеналом» из Лондона.
Другие пары распределились следующим образом:
- «Лейпциг» (Лейпциг, Германия) – «Марсель» (Марсель, Франция);
- «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия);
- «Лацио» (Рим, Италия) – «Зальцбург» (Зальцбург, Австрия).
Первые матчи пройдут пятого апреля на полях соперников, указанных первыми. Ответные встречи состоятся 12 апреля.
Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе.