Футболист «Зенита» Кокорин получил травму крестообразных связок колена

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена. Информацию об этом подтвердил санкт-петербургский футбольный клуб.

«По результатам обследования травмы, полученной форвардом «сине-бело-голубых» в матче с «РБ Лейпциг» (в 1/8 финала Лиги Европы), у Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена», - говорится в сообщении.

Также известно, что Кокорин в ближайшее время будет направлен на лечение в Рим. Однако о сроках операции станет известно позже.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог преодолеть очередной отборочный раунд Лиги Европы.