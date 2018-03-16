Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото на Паралимпиаде-2018

Биатлонистка Михалина Лысова завоевала на Паралимпийских играх в Пхенчхане золотую медаль в гонке на 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения. Россиянка не совершила ни одного промаха на огневых рубежах и прошла дистанцию за 37 минут и 42,6 секунды. Это уже ее вторая медаль высшей категории на Играх-2018.

Серебро досталось украинке Оксане Шишковой (40 минут 31,1 секунды, один промах), а бронзу взяла еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая (42 минуты 51,2 секунды, три промаха).

Михалина Лысова – шестикратный чемпион Паралимпиады. Всего на ее счету две золотые медали в лыжных гонках и четыре (включая две в Пхенчхане) – в биатлоне.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают на ней под нейтральным флагом.