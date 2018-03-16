ЦСКА был лучше нас во всем: в Сети подводят итоги матча между «армейцами» и «Лионом»

Московский ЦСКА обыграл «Лион» из одноименного города Франции в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы, в результате чего французская сборная вылетела из Лиги Европы.

«ЦСКА был лучше нас во всем! Наша игра была недопустимой и позорной, и такого болельщики не заслуживали», - прокомментировал главный тренер «Лиона» Бруно Женезио.

Пользователи Сети, включая самих футболистов, комментируют игру. Так, французский игрок Набиль Фекир написал в своем Twitter: «От всего сердца, мои львы!», имея в виду игру сборной Франции. Однако его тут же поправили в комментариях, что правильнее было бы сказать «котята», намекая тем самым на позорный провал.

Кроме того, полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум написал: «Отличная командная игра!», опубликовав запись в социальной сети Instagram.

Кроме того, издание L’equipe отмечает, что российский футболист Александр Головин «роскошным выстрелом в девятку» открыл счет.

«На стадионе Groupama россияне были гораздо более предприимчивыми. Они воспользовались щедростью французской обороны. Многообещающий российский игрок, Головин, открыл счет роскошным выстрелом в девятку. После часа игры ЦСКА забил еще два гола в ворота "Лиона", точными ударами по центру отличились Муса и Вернблум», - сообщается в публикации.

Еще одно французское издание France Football подчеркнуло, что у «Лиона» были все шансы пройти в финал, но команда оказалась под влиянием российских футболистов.

«После гола Марсело в первом матче с ЦСКА у "Лиона" были все шансы пройти в четвертьфинал. Но "Лион" очень любит трепать нервы своим болельщикам, усложняя для себя задачу. После нескольких опасных моментов в начале ответного матча, можно было сделать выводы, но Лион оказался полностью под влиянием российских футболистов», - говорится на сайте.

Кроме того, французский портал Ladepeche отметил игру ЦСКА.

«ЦСКА был более эффективен. Александр Головин обманул Антони Лопеша точным выстрелом в "девятку", открыв счет в ответном матче. Лион сравнял счет в спорном моменте во втором тайме после прохода Жордана Ферри. Мяч оказался вне поля прям перед боковым судьей», - говорится в публикации.

В четверг, 15 марта, «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл ЦСКА со счетом 2:3.