Российская биатлонистка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпийских играх

Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в Пхенчхане.

Спортсменка преодолела маршрут за 38 минут и 56,8 секунды. Серебро в гонке взяла еще одна россиянка – Екатерина Румянцева. Она добралась до финиша за 39 минут и 00,6 секунды. Бронза досталась канадке Бриттани Худак, которая пересекла финишную черту с результатом 41 минута и 20,7 секунды.

Золотая медаль Анны Милениной стала седьмой наградой высшей пробы россиян на Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Игры завершатся 18 марта.