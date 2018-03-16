ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Московский ЦСКА обыграл «Лион» из одноименного города Франции в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Парк Олимпик Лионне», завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей.

В составе армейцев отличились Александр Головин, Ахмед Муса и Понтус Вернблум.

Отметим, что первый гол в ворота красно-синих судья из Великобритании засчитал после того, как мяч ушел за пределы поля.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне.