«Локомотив» не смог пробиться в следующую стадию Лиги Европы

«Локомотив» в Москве уступил испанскому «Атлетико» и не пробился в следующую стадии Лиги Европы по итогам двух встреч.

Матч завершился со счетом 1:5. Голы забили: Рыбус («Локомотив»), Корреа, Сауль, Торрес – 2, Гризманн («Атлетико»).

Первый матч в Мадриде также завершился победой «Атлетико» 3:0.