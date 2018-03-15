«Локомотив» не смог пробиться в следующую стадию Лиги Европы
Московский «Локомотив» проиграл в ответном матче мадридскому «Атлетико» со счетом 1:5 и не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
«Локомотив» в Москве уступил испанскому «Атлетико» и не пробился в следующую стадии Лиги Европы по итогам двух встреч.
Матч завершился со счетом 1:5. Голы забили: Рыбус («Локомотив»), Корреа, Сауль, Торрес – 2, Гризманн («Атлетико»).
Первый матч в Мадриде также завершился победой «Атлетико» 3:0.