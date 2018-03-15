Все допинг-пробы российских паралимпийцев оказались чистыми

У допинг-офицеров Паралимпийского Пхенчхана нет претензий к атлетам из России. Все 42 допинг-пробы российских паралимпийцев чистые. Никаких нарушений антидопинговых правил не допущено.

В международных стартах принимают участие 30 атлетов из России, все они выступают в нейтральном статусе. Сейчас команда уверенно занимает вторую строчку в неофициальном медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 17 наград, из которых шесть высшей пробы.

«У нас не было жалоб от конкурирующих спортсменов. И я думаю, что поведение других сорока восьми команд в отношении нейтральных атлетов было действительно доброжелательным, несмотря на то, что конкуренция была фантастической. Что касается самих нейтральных атлетов - на этих Паралимпийских играх они продемонстрировали первоклассное поведение», - сказал Крэйг Спенс, директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета.

15 марта во время паузы в Паралимпийских состязаниях наши спортсмены смогли досрочно проголосовать на президентских выборах. В Южной Корее при поддержке российского посольства был открыт специальный избирательный участок в одном из отелей. Помимо самих паралимпийцев на участок пришли их родственники, тренеры, персонал команд и члены российской делегации - всего более 80 человек.