Ковальчук продает за 7 млн подаренный за Олимпиаду BMW X5

Российский хоккеист Илья Ковальчук продает за 7,1 миллиона рублей свой автомобиль BMW X5, который получил за золотые медали на ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instargam. По его словам, вырученные с продажи автомобиля средства Ковальчук планирует направить на благотворительность.

«Отдам машину в хорошие руки. Цена - 7,1 млн рублей. Все деньги отправим на доброе дело», - написал Ковальчук.

В финале Олимпиады сборная России одержала победу над сборной Германии (4:3 ОТ). После Игр российский премьер Дмитрий Медведев вручил победителям и призерам Олимпиады ключи от автомобилей.