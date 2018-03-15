Сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA
Российская футбольная сборная опустился в рейтинге Международной федерации футбола с 61-го на 63-е место.
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press
Сборная России потеряла две позиции в обновленном рейтинге FIFA.
Российская команда занимает в мартовском рейтинге 63 место, говорится на официальном сайте Международной федерации футбола.
Лидером рейтинга является сборная Германии. На втором месте – Бразилия, на третьем – Португалия.
В десятку лучших также вошли сборные Аргентины, Бельгии, Польши, Испании, Швейцарии, Франции и Чили.