В Москве стартует мотоциклетное экстрим-шоу «Мотовесна-2018»

Экстремальный мотоспорт делится на несколько направлений. Мотофристайл, он же фристайл-мотокросс или FMX возник на кроссовых трассах. Мотокросс - это не только езда, но и прыжки, иногда очень высокие и далекие. Были и те, кому в воздухе нравилось больше, чем на земле. Во время прыжков они делали трюки, например, снимали с руля руки или ставили ноги на сиденье. Постепенно из этого хобби возник мотофристайл, один из самых экстремальных видов спорта, требующий хорошей координации движений, гибкости, владения мотоциклом и, конечно, выдающейся храбрости. Задача - не просто пролететь на кроссовом мотоцикле несколько десятков метров, что само по себе непросто. В прыжке надо сделать один из трюков или комбинаций, чем сложнее - тем выше оценки. Например, сделать двойное сальто, сняв руки с руля, или развернуться вокруг вертикальной оси. Всё это делается на большой скорости и высоте, так что ошибка может стоить очень дорого.

Фристайл-мотокроссом в России занимаются десятки спортсменов. Самый известный - Алексей Колесников. Он участвовал в десятках международных турниров, в том числе в неофициальном чемпионате мира Red Bull X-Fighters, известен единственным в своём роде трюком, прыжком над гоночном «КАМАЗом» на мотоцикле. На арене «Олимпийского» российские и европейские фристайлеры будут прыгать на огромной рампе, пролетая под крышей стадиона.

Мотоциклетный триал - спорт, в котором нужно проехать по сложной внедорожной трассе. Триалистам требуется высочайшее мастерство и чувство баланса, которые вырабатываются многолетними тренировками. Триалисты - элита мотоспорта, которая может прыгать по острым верхушкам скал на многометровой высоте, заезжать на вертикальные стены, бурелом и водопады. Триал-фристайл - свободное катание на триальном мотоцикле, при котором важны не судейские оценки, а зрелищность трюков, живописность ландшафтов, оригинальность выступления. Участники шоу перемещаются по заброшенным заводам, мостам, вулканам и другим необычным объектам. Либо по нагромождению бетонных блоков, контейнеров, грузовых покрышек и тому подобных предметов, из которых собирают полосу препятствий. Именно такая трасса будет построена на арене «Олимпийского» 16-18 марта. Выступят там наши соотечественники, триалисты мирового уровня, братья Фроловы. Показательную программу покажет самый известный европейский специалист по фристайл-триалу Жюльен Дюпон и его напарник Кенни Томас.

В этом году организаторы «Мотовесны» нашли способ показать посетителям редкий вид спорта, аквабайк-фристайл. Это прыжки, нырки, перевороты на стоячем гидроцикле, дисциплина, в которой проводятся крупные международные соревнования. А наши гонщики занимают в них высокие места. В «Олимпийском» в огромном бассейне с показательной программой выступит Александр Курамшин, чемпион мира, и его группа поддержки на нескольких видах водного транспорта.