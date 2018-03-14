Путин поздравил российскую спортсменку Анну Миленину с шестым паралимпийским золотом

Президент России Владимир Путин поздравил российскую шестикратную паралимпийскую чемпионку Анну Миленину с шестым паралимпийским золотом. Медаль высшей пробы лыжница завоевала сегодня в Пхенчхане, оставив далеко позади своих соперников по спринтерской гонке.

Глава государства направил поздравительную телеграмму, в которой высоко оценил ее заслуги и физическую подготовку.

«Запоминающаяся медаль, неожиданная. Все говорят, мол это была такая тактика, но это не было тактикой. Все, что могла, я сделала, и в какой-то степени все получилось. Спасибо огромное сервису, смазке. Если бы не подготовка лыж, этого возможно не было бы. Если честно, то я уже немного освоилась, но в первые дни было как-то не по себе, когда играет не твой гимн, нет группы поддержки, даже слеза накатила», - рассказала Анна Миленина.

Медаль Милениной не единственная в нашей копилке. Серебро на счету Михалины Лысовой и горнолыжника Алексея Бугаева. Бронзовую медаль в лыжном спринте завоевала Марта Зайнуллина. Сборная паралимпийцев из России сохранила за собой второе общекомандное место. Завтра в Пхенчхане медали разыгрываться не будут. На ледовых аренах пройдут полуфинальные матчи по следж-хоккею и заключительные встречи группового турнира в керлинге на колясках.