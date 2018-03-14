Россиянка Миленина победила в лыжном спринте на Паралимпиаде-2018

Российская спортсменка Анна Миленина завоевала золотую медаль в лыжном спринте классическим стилем в категории «стоя» на Паралимпиаде-2018, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане.

Второе место заняла норвежская спортсменка Вильде Нильсен. Третьей стала канадка Натали Вилки.

Таким образом, Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянки Румянцева и Миленина победили на Паралимпиаде-2018 в лыжной гонке на 15 км.