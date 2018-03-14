Россиянка Миленина победила в лыжном спринте на Паралимпиаде-2018
Таким образом, Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российская спортсменка Анна Миленина завоевала золотую медаль в лыжном спринте классическим стилем в категории «стоя» на Паралимпиаде-2018, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане.
Второе место заняла норвежская спортсменка Вильде Нильсен. Третьей стала канадка Натали Вилки.
Таким образом, Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что россиянки Румянцева и Миленина победили на Паралимпиаде-2018 в лыжной гонке на 15 км.